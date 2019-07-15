Первый тизер «King’s Man: Начало»

Fox показала первый тизер приквела дилогии шпионских боевиков Kingsman, который называется King’s Man (у нас — King’s Man: Начало). Действие картины разворачивается в начале XX века и показывает, как формируется элитный отряд.

Оригинал

Дубляж

Вот как звучит синопсис:

Самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей. Но есть один человек, который при помощи своего сына, соратников и личного стиля готов принять вызов и остановить злодеев.

Режиссёром картины вновь выступил Мэттью Вон. Судя по ролику, приквел отойдёт от пародийного стиля дилогии, в котором авторы высмеивали «бондиану» и шутили про анальный секс. Главные роли исполнили Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Чарльз Дэнс и другие.

В российский прокат приквел выйдет 27 февраля 2020 года.