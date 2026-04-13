«Потенциальная игра года» — что говорят критики о Pragmata

Дмитрий Кинский
13 апреля 18:37
10
1 минута на чтение
Научно-фантастическая Pragmata от Capcom получила на Metacritic 86 баллов из 100 возможных.
Критики остались довольны освежающей боевой системой (экшен + хакинг) и короткой, немного банальной, но трогательной историей.
Релиз состоится 17 апреля.
GameSpew
Capcom рискнула и выпустила Pragmata, смешав несколько жанров, чтобы создать нечто свежее и уникальное. Это динамичный шутер от третьего лица с элементами хакинга, который остается захватывающим и увлекательным на протяжении всей игры. А в сочетании с трогательным сюжетом получается поистине особенным. Это не только потенциальная игра года, но и одна из самых захватывающих новых игровых серий за последние несколько лет.
Radio Times
Хотя у меня есть некоторые сомнения по поводу подачи сюжета, Pragmata — короткая и содержательная игра с глубоким смыслом и захватывающей боевой системой, которая по-настоящему увлекла меня.
TheGamer
У игры большие амбиции, большое сердце и два ярких и прекрасных персонажа, которые возглавляют межгалактическое приключение, не похожее ни на что другое. Если отбросить банальности и клише, Pragmata — редкий триумф.
GamesRadar+
Pragmata — это ностальгия, облаченная в блестящий новый скафандр, с множеством крутых трюков в запасе. Приятно видеть, как Capcom возвращается к своему оригинальному экшен-стилю.
VGC
В Pragmata есть что-то очаровательно простое. Это 8-часовой линейный шутер с очаровательным, хотя и довольно банальным сюжетом. Раньше мы получали десятки таких игр в год, теперь же они редкость.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

