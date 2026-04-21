«Практическая магия 2»: первый трейлер ведьмовского фильма с Кидман и Буллок

Студия Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер «низкого» фэнтези «Практическая магия 2». Это продолжение фильма 1998 года о девушках-ведьмах, где главные роли сестёр Оуэнс сыграли Сандра Буллок и Николь Кидман. Они же вернулись и в продолжении.

В трейлере звучит песня Coconut Харри Нильсена, которая была и в оригинальном фильме.

Продолжение спустя 27 лет сняла Сюзанна Бир, режиссёр «Птичьего короба». Оно основано на новой книге Хофман, написанной в 2021 году — финальной части цикла, где героиням приходится спасать от любовного проклятия уже своих детей.

Премьера второй части ожидается через год — 18 сентября 2026 (в США; о российском прокате пока неизвестно)

