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Продюсер «Гарри Поттера» может заняться новым «Джеймсом Бондом»

Дмитрий Кинский
21 марта 14:01
111
1 минута на чтение
Издание Puck News сообщило, что продюсерами нового «Джеймса Бонда» могут стать Дэвид Хейман и Эми Паскаль.
Хейман ранее занимался «Гарри Поттером» и «Вонкой», а Паскаль — «Барби» и некоторыми фильмами про агента 007, среди которых «Квант милосердия» и «Казино "Рояль"».
Их выбрали сами руководители Amazon Майк Хопкинс, Джен Сальке и Кортни Валенти.
Прежде стало известно, что Amazon рассматривает Кристофера Нолана в качестве режиссера и творческого руководителя следующего «Джеймса Бонда».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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