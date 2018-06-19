Кинофраншиза «Трансформеры» постепенно изживает себя в привычном виде. Каждый новый фильм хоть и был с каждым разом зрелищнее и масштабнее, приносил уже не так много денег, да и оценки зрителей и критиков неуклонно опускались ниже и ниже. Осенью этого года выходит «Бамблби», который расскажет предысторию одного из автоботов. Продюсер серии Лоренцо ди Бонавентура поделился некоторыми мыслями о возрождении франшизы.

Мы получили множество отзывов от фанатов, которые хотели бы, чтобы мы глубже показали историю одного или двух роботов, потому что хотели бы узнать о них больше. Первым мы выбрали Бамблби, потому что его все любят. Он более эмоциональный, чем Оптимус Прайм. Это два самых подходящих персонажа.

Всё верно — если грядущий сольник Бамблби окажется успешным, то следующим в производство запустят фильм про Оптимуса.

Я бы определённо этого хотел. Это был бы уже совсем другой фильм, кардинально отличающийся от «Бамблби», но такой же интересный и разнообразный.

Кроме того, он поделился небольшими подробностями сюжета:

Мы хотели чётко обозначить, когда Бамблби оказался здесь. Мы подумали, что стоит показать происхождение героя тут, на Земле, настолько полно, насколько можем. Да, будут некоторые фрагменты, связанные с Кибертроном, но нас интересует именно Земля. Если первая часть будет успешной, то мы начнём разрабатывать сиквел, без вопросов. Интуиция нам уже подсказывает, куда развернуть русло второй картины. Для меня одно из величайших ощущений в мире — это находиться в комнате сценаристов и осознавать, что у нас есть несколько направлений, куда можно развивать сюжет. Это открывает наши умы к разным выборам.

Сольный фильм про Бамблби выйдет 20 декабря. Его режиссёр — Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»).