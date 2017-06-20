Недавно мы писали, что компания Paramount планирует снять ещё кучу разных фильмов по франшизе «Трансформеры». Среди будущих лент упоминался и отдельный спин-офф про Бамблби. В интервью порталу Collider продюсер Лоренцо ди Бонавентура поделился некоторыми подробностями о новом фильме. В частности, он подтвердил, что его события развернутся в 1985 году.

Мы делаем первый спин-офф про Бамблби. И он будет значительно отличаться от всего того, что мы видели раньше. Цель фильма — вернуться к оригинальному прошлому, к «Первому поколению». У него очень четкая идея.

Ди Бонавентура также рассказал, что у Бамблби будет новый «хозяин». На этот раз им станет молодая девушка.

Я думаю, что зрители хотят чего-то другого, так давайте их заинтересуем! Это будет очень эмоциональная, сложная история.

Фильм будет иметь совершенно другую динамику. Планируется, что внимание зрителей будет сосредоточено на одном-двух трансформерах. Ди Бонавентура сравнил ленту с анимационным фильмом «Стальной гигант».

На самом деле, фильм мне немного напоминает «Стального гиганта», которого я делал много лет назад для студии Warner Bros. Напоминает в том плане, что роботу приходилось себя сдерживать при всех его размерах.

Режиссёром нового фильма выступит Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»). Релиз картины намечен на 8 июня 2018 года.

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