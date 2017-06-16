22 июня в прокате стартует пятая часть франшизы о боевых роботах — «Трансформеры: Последний рыцарь», которая будет далеко не последней.

Издание /Film со ссылкой на слова Майкла Бэя сообщает, что студия Paramount готовит 14 (!) проектов во вселенной трансформеров. Пугаться пока рано — вряд ли все задумки продюсеров доберутся до больших экранов. Но уже сейчас есть подробности как минимум о трёх фильмах.

Как сообщает портал GeekTyrant, в ближайшее время наш ждёт сольный фильм о Бамблби, действие которого будет разворачиваться в 1980-х. Режиссером картины выступит Тревис Найт («Кубо: Легенда о самурае»).

Планируется и анимационный приквел, который расскажет «миф о происхождении трансформеров миллионы лет назад». Над историей Кибертрона и его обитателей сейчас работают создатели «Человека-муравья».

Ещё один проект остаётся тёмной лошадкой. О нём известно лишь одно — место действия. Новый фильм покажет, какой была жизнь роботов-пришельцев в Древнем Риме.