Новинки

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»
Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
«Пусть они без тебя в дурдом ложатся» — тизер-трейлер «Богатырей»

Дмитрий Кинский
12 марта 17:57
1 минута на чтение
Кинокомпания «Наше кино» опубликовала первый тизер-трейлер сказочной комедии «Богатыри».
По сюжету злая волшебница Гордея проникает из Древней Руси в современный мир, чтобы заполучить останки древнего дракона. Ей пытаются помешать два богатыря и обычный мальчик по имени Ваня.
Режиссером выступает Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»). Главные роли исполняют Андрей Андреев, Роман Курцын, Роман Постовалов, Алёна Михайлова, Карина Разумовская и другие.
Премьера состоится 21 мая.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

