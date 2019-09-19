В рубрике «Раздача» продолжаем рассказывать об акциях в интернет-магазинах и на разных площадках, где можно бесплатно добавить в библиотеку видеоигры. Но сегодня небольшая особенность — рассказываем, как добавить в библиотеку одну из лучших фэнтезийных ролевых игр последних лет (нет, D&D, речь не про тебя).
С 19 по 26 сентября в Epic Games Store проходит неделя Бэтмена, приуроченная к 80-летнему юбилею героя. Забрать можно три игры из серии Batman: Arkham Collection. Среди них — Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Arkham Origins, к сожалению, в комплект не вошла.
Кроме этого, также бесплатной стала трилогия игр LEGO про рыцаря Готэма.
С 26 сентября EGS запустит раздачи ещё двух игр — экзотического симулятора Everything и обновлённого шутера Metro 2033: Redux.
Ещё одно приятное открытие, не связанное с праздником про Бэтмена, — это временная раздача фэнтезийной настольной ролевой игры в духе «старой школы» Forbidden Lands. В итогах 2018 года мы назвали её лучшей НРИ на иностранном языке:
Forbidden Lands — проект от Fria Ligan, который используют ядро Year Zero («Точка отсчёта»). Это фэнтезийная игра про исследование мира, пережившего катастрофу, и на это работают все системы: от подробной механики путешествий и учёта припасов до правил по управлению крепостью. Авторы Forbidden Lands отдали дань уважения классическим приключениям в жанре тёмного фэнтези, но не скатились до ещё одного клона «игр старой школы». Напротив, это крепко сбитая и отлаженная ролёвка, которая дарит отличный опыт в жанре исследования.
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