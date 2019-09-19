В рубрике «Раздача» продолжаем рассказывать об акциях в интернет-магазинах и на разных площадках, где можно бесплатно добавить в библиотеку видеоигры. Но сегодня небольшая особенность — рассказываем, как добавить в библиотеку одну из лучших фэнтезийных ролевых игр последних лет (нет, D&D, речь не про тебя).

С 19 по 26 сентября в Epic Games Store проходит неделя Бэтмена, приуроченная к 80-летнему юбилею героя. Забрать можно три игры из серии Batman: Arkham Collection. Среди них — Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. Arkham Origins, к сожалению, в комплект не вошла.

Кроме этого, также бесплатной стала трилогия игр LEGO про рыцаря Готэма.

С 26 сентября EGS запустит раздачи ещё двух игр — экзотического симулятора Everything и обновлённого шутера Metro 2033: Redux.

Ещё одно приятное открытие, не связанное с праздником про Бэтмена, — это временная раздача фэнтезийной настольной ролевой игры в духе «старой школы» Forbidden Lands. В итогах 2018 года мы назвали её лучшей НРИ на иностранном языке: