Корабль-ковчег «Зенит» с колонистами на борту прибывает в систему Альдебаран. Это место должно было стать новым домом для многочисленных пассажиров, но оказалось, что планеты уже заняты их же собратьями, которые добрались сюда раньше. Колонисты решают перестроить корабль в космическую станцию «Кориолис», и в Третьем Горизонте начинается новая эра, в которой сталкиваются интересы колонистов и первопоселенцев.
Coriolis. The Third Horizon
Тип: настольная ролевая игра
Жанр: научная фантастика, мистика
Разработчик: Fria Ligan
Издатель в России: «Студия 101»
Количество игроков: 2–6
Возраст игроков: 16+
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Tales from the Loop (2017)
В последние годы западный рынок настольных ролевых игр взбудоражила шведская команда «Свободная лига» (Fria Ligan). Их первая игра Mutant: Year Zero получила целую россыпь номинаций и наград. А проект по сбору средств на издание красивейшей ретрофантастической игры Tales from the Loop от художника Саймона Сталенхага привлёк свыше 400 тысяч долларов. Разумеется, в популярности творения Fria Ligan уступают проектам от титанов вроде Wizards of the Coast, Paizo Inc. или Fantasy Flight Games. И все же игры шведской студии заслуживают самого пристального внимания. В ближайшее время и у отечественных любителей НРИ будет шанс познакомиться с ними поближе: издательство «Студия 101» выпускает научно-фантастическую игру «Кориолис. Третий Горизонт» на русском языке.
«Кориолис» — это прежде всего космическая фантастика дальнего прицела. В звёздном скоплении Третий Горизонт сталкиваются представители двух человеческих цивилизаций. По одну сторону — религиозные потомки первых колонизаторов, которые зовут себя первопоселенцами. И хотя они уже много лет как заселили Горизонт, им лишь недавно удалось покончить со внутренней войной — утратив много технологий и потеряв связь с прародиной человечества. А по другую сторону — недавно прибывшие пассажиры корабля-ковчега «Зенит», которые считали, что Третий Горизонт станет их новым домом. Облетев весь сектор, зенитийцы остановились в центральной системе Куа. Кто-то предпочёл высадиться на планету, а другие остались на орбите. Они переоборудовали корабль в космическую станцию и назвали её «Кориолис». Практичность и амбициозность помогли зенитийцам наладить торговлю и начать новый этап колонизации и технологического развития Горизонта.
Пока всё это звучит как синопсис любого фантастического произведения про космос далекого будущего. Но «Кориолис» разительно отличается от привычных НФ-игр. Дело в антураже. Авторы перенесли в космос культуру, традиции и верования Ближнего Востока — поэтому игру зачастую описывают как сплав «Светлячка», «Дюны» и «Тысячи и одной ночи». И дело не в мелочах вроде имён и названий. В первую очередь речь идёт о религии и поклонении Ликам (местный аналог божеств) — в которых верят как первопоселенцы, так и зенитийцы. Встречаются тут и сверхъестественные явления. Скажем, лукавый собеседник в чайхане запросто может оказаться настоящим джинном из легенд! И это прекрасно вписывается в мифологию мира. В космосе даже существует первородное зло — Межзвёздная Тьма, которая порождает чудовищ и насылает на путешественников проклятия.
Играть в «Кориолисе» предстоит за группу единомышленников, которые собрались вместе ради достижения разных целей. Многие НРИ предлагают игрокам начинать сразу в единой команде, но авторы «Кориолиса» пошли ещё дальше: этап создания персонажа предваряют правила по формированию группы. Игроки сообща выбирают амплуа команды (наёмники, исследователи, торговцы и так далее), характерное достоинство (отличительную черту, которая будет у всех участников) и двух ключевых персонажей ведущего: покровителя и заклятого врага. Кроме того, необходимо выбрать или создать космический корабль, который станет родным домом героев, — отличная возможность ощутить себя частью команды «Серенити» из «Светлячка»! Но за корабль приходится платить — а это значит, что у героев практически всегда найдётся повод взяться за грязную работёнку.
Необходимо космический корабль, который станет родным домом героев, — отличная возможность ощутить себя частью команды «Серенити» из «Светлячка»!
В остальном создание персонажа выглядит более-менее привычно: игрок выбирает ряд описательных и игромеханических параметров. К первым относятся внешность, биография, имя, проблема, взаимоотношения с остальными героями и некоторые другие детали. А игромеханические параметры отражают «цифры» персонажа: его амплуа (что-то вроде архетипа или класса), характеристики, навыки, производные характеристики вроде рассудка и здоровья, ещё одно достоинство, а также преимущество от Лика-покровителя. На этом же этапе игрок выбирает стартовое снаряжение, а в самом конце команда распределяет корабельные должности. Они будут важны, когда начнутся космические сражения.
В основе правил — бросок нескольких кубиков. Чтобы совершить проверку, игрок бросает число кубиков, равное сумме характеристики, навыка и прочих показателей вроде снаряжения или модификатора ситуации. Если выпала хотя бы одна шестёрка, это считается успехом. Если три и выше — безусловным успехом: персонажу удалось осуществить задуманное без проблем и куда эффективнее. Например, он не просто удачно спрятался, а ещё и получил преимущество при атаке. Если же шестёрок выпало слишком мало или не выпало вовсе, герой всегда может прошептать молитву Ликам — это даст ему возможность перекинуть все кубики, на которых не выпали шестёрки. Вот только за это придётся платить — за каждую молитву ведущий получает пункт Тьмы. Их можно тратить, чтобы учинять разные гадости персонажам: вызвать осечку оружия, добавить противникам подкрепление или даже подставить под удар невинную жертву. Так что с молитвами стоит быть осторожнее.
В бою базовая механика выглядит ещё интереснее: у героев есть целый ряд приёмов и манёвров, которые вносят тактическое разнообразие. Быстрые атаки, прицеливание, изменение инициативы, захват и многое другое — поклонники динамичных сражений останутся довольны. Более того, выбора добавляют дополнительные эффекты: если при проверке выпали лишние «шестёрки», их можно потратить на увеличение урона, на устрашение, разоружение или даже нанесение травмы. Не забудьте про внушительный список снаряжения: здесь десятки видов брони, оружия, инструментов, гаджетов, имплантов и техники. И это речь только о наземных сражениях — у космических столкновений свои уникальные правила, в которых активно задействованы пять ролей экипажа. Пилот отвечает за манёвры, бортстрелок ведёт огонь по целям, капитан раздаёт команды и так далее.
Правилам в книге уделено ровно столько места, сколько нужно, — нет ощущения громоздкости и чрезмерности. Зато несколько глав авторы отвели под скрупулёзное описание мира. Отдельные разделы посвящены ключевым планетам и системам, фракциям и их взаимодействию, культуре и быту обитателей Третьего Горизонта. Больше всего радуют подробные описания «обычных дней», в которых рассказывается, например, чем распорядок дня в городе отличается от распорядка дня на космической станции. Если вы собираетесь провести игру по «Кориолису», то на главу «Жители Горизонта» стоит обратить особое внимание.
Бесплатные правила
Для настольной ролевой игры «Кориолис» вышла демоверсия «Ключ на старт»
И её можно скачать прямо у нас на сайте.
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