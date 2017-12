Корабль-ковчег «Зенит» с колонистами на борту прибывает в систему Альдебаран. Это место должно было стать новым домом для многочисленных пассажиров, но оказалось, что планеты уже заняты их же собратьями, которые добрались сюда раньше. Колонисты решают перестроить корабль в космическую станцию «Кориолис», и в Третьем Горизонте начинается новая эра, в которой сталкиваются интересы колонистов и первопоселенцев.

Coriolis. The Third Horizon

Тип: настольная ролевая игра

Жанр: научная фантастика, мистика

Разработчик: Fria Ligan

Издатель в России: «Студия 101»

Количество игроков: 2–6

Возраст игроков: 16+

Похоже на:

Star Wars: Edge of the Empire (2012)

«Городские легенды» (2016)

Tales from the Loop (2017)

В последние годы западный рынок настольных ролевых игр взбудоражила шведская команда «Свободная лига» (Fria Ligan). Их первая игра Mutant: Year Zero получила целую россыпь номинаций и наград. А проект по сбору средств на издание красивейшей ретрофантастической игры Tales from the Loop от художника Саймона Сталенхага привлёк свыше 400 тысяч долларов. Разумеется, в популярности творения Fria Ligan уступают проектам от титанов вроде Wizards of the Coast, Paizo Inc. или Fantasy Flight Games. И все же игры шведской студии заслуживают самого пристального внимания. В ближайшее время и у отечественных любителей НРИ будет шанс познакомиться с ними поближе: издательство «Студия 101» выпускает научно-фантастическую игру «Кориолис. Третий Горизонт» на русском языке.

«Кориолис» — это прежде всего космическая фантастика дальнего прицела. В звёздном скоплении Третий Горизонт сталкиваются представители двух человеческих цивилизаций. По одну сторону — религиозные потомки первых колонизаторов, которые зовут себя первопоселенцами. И хотя они уже много лет как заселили Горизонт, им лишь недавно удалось покончить со внутренней войной — утратив много технологий и потеряв связь с прародиной человечества. А по другую сторону — недавно прибывшие пассажиры корабля-ковчега «Зенит», которые считали, что Третий Горизонт станет их новым домом. Облетев весь сектор, зенитийцы остановились в центральной системе Куа. Кто-то предпочёл высадиться на планету, а другие остались на орбите. Они переоборудовали корабль в космическую станцию и назвали её «Кориолис». Практичность и амбициозность помогли зенитийцам наладить торговлю и начать новый этап колонизации и технологического развития Горизонта.

Пока всё это звучит как синопсис любого фантастического произведения про космос далекого будущего. Но «Кориолис» разительно отличается от привычных НФ-игр. Дело в антураже. Авторы перенесли в космос культуру, традиции и верования Ближнего Востока — поэтому игру зачастую описывают как сплав «Светлячка», «Дюны» и «Тысячи и одной ночи». И дело не в мелочах вроде имён и названий. В первую очередь речь идёт о религии и поклонении Ликам (местный аналог божеств) — в которых верят как первопоселенцы, так и зенитийцы. Встречаются тут и сверхъестественные явления. Скажем, лукавый собеседник в чайхане запросто может оказаться настоящим джинном из легенд! И это прекрасно вписывается в мифологию мира. В космосе даже существует первородное зло — Межзвёздная Тьма, которая порождает чудовищ и насылает на путешественников проклятия.

Играть в «Кориолисе» предстоит за группу единомышленников, которые собрались вместе ради достижения разных целей. Многие НРИ предлагают игрокам начинать сразу в единой команде, но авторы «Кориолиса» пошли ещё дальше: этап создания персонажа предваряют правила по формированию группы. Игроки сообща выбирают амплуа команды (наёмники, исследователи, торговцы и так далее), характерное достоинство (отличительную черту, которая будет у всех участников) и двух ключевых персонажей ведущего: покровителя и заклятого врага. Кроме того, необходимо выбрать или создать космический корабль, который станет родным домом героев, — отличная возможность ощутить себя частью команды «Серенити» из «Светлячка»! Но за корабль приходится платить — а это значит, что у героев практически всегда найдётся повод взяться за грязную работёнку.

Необходимо космический корабль, который станет родным домом героев, — отличная возможность ощутить себя частью команды «Серенити» из «Светлячка»!

В остальном создание персонажа выглядит более-менее привычно: игрок выбирает ряд описательных и игромеханических параметров. К первым относятся внешность, биография, имя, проблема, взаимоотношения с остальными героями и некоторые другие детали. А игромеханические параметры отражают «цифры» персонажа: его амплуа (что-то вроде архетипа или класса), характеристики, навыки, производные характеристики вроде рассудка и здоровья, ещё одно достоинство, а также преимущество от Лика-покровителя. На этом же этапе игрок выбирает стартовое снаряжение, а в самом конце команда распределяет корабельные должности. Они будут важны, когда начнутся космические сражения.

В основе правил — бросок нескольких кубиков. Чтобы совершить проверку, игрок бросает число кубиков, равное сумме характеристики, навыка и прочих показателей вроде снаряжения или модификатора ситуации. Если выпала хотя бы одна шестёрка, это считается успехом. Если три и выше — безусловным успехом: персонажу удалось осуществить задуманное без проблем и куда эффективнее. Например, он не просто удачно спрятался, а ещё и получил преимущество при атаке. Если же шестёрок выпало слишком мало или не выпало вовсе, герой всегда может прошептать молитву Ликам — это даст ему возможность перекинуть все кубики, на которых не выпали шестёрки. Вот только за это придётся платить — за каждую молитву ведущий получает пункт Тьмы. Их можно тратить, чтобы учинять разные гадости персонажам: вызвать осечку оружия, добавить противникам подкрепление или даже подставить под удар невинную жертву. Так что с молитвами стоит быть осторожнее.

В бою базовая механика выглядит ещё интереснее: у героев есть целый ряд приёмов и манёвров, которые вносят тактическое разнообразие. Быстрые атаки, прицеливание, изменение инициативы, захват и многое другое — поклонники динамичных сражений останутся довольны. Более того, выбора добавляют дополнительные эффекты: если при проверке выпали лишние «шестёрки», их можно потратить на увеличение урона, на устрашение, разоружение или даже нанесение травмы. Не забудьте про внушительный список снаряжения: здесь десятки видов брони, оружия, инструментов, гаджетов, имплантов и техники. И это речь только о наземных сражениях — у космических столкновений свои уникальные правила, в которых активно задействованы пять ролей экипажа. Пилот отвечает за манёвры, бортстрелок ведёт огонь по целям, капитан раздаёт команды и так далее.

Правилам в книге уделено ровно столько места, сколько нужно, — нет ощущения громоздкости и чрезмерности. Зато несколько глав авторы отвели под скрупулёзное описание мира. Отдельные разделы посвящены ключевым планетам и системам, фракциям и их взаимодействию, культуре и быту обитателей Третьего Горизонта. Больше всего радуют подробные описания «обычных дней», в которых рассказывается, например, чем распорядок дня в городе отличается от распорядка дня на космической станции. Если вы собираетесь провести игру по «Кориолису», то на главу «Жители Горизонта» стоит обратить особое внимание.

Итог: «Кориолис. Третий Горизонт» — любопытная научно-фантастическая игра, в которой авантюризм космических путешествий сочетается с мистическим антуражем Ближнего Востока. Кроме необычного и детально проработанного мира, игра радует комплексными правилами со всеми необходимыми блоками: сражения, космические корабли, социальные взаимодействия, исследование мира и примеры монстров. А связывают эти элементы хорошо прописанные советы ведущему.

Читайте также Начался сбор средств на издание ролевой игры «Кориолис» Игроков ждут космические приключения, сочетающие авантюризм «Светлячка», философскую глубину «Дюны», таинственность «Чужих» и антураж «Тысячи и одной ночи».