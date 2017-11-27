Совсем недавно мы рассказывали, что Studio 101 начали сбор средств на локализацию фантастической игры «Кориолис. Третий Горизонт». Мы рады сообщить, что для игры вышла бесплатная версия для ознакомления «Ключ на старт», которую вы можете скачать по ссылке!

В этом 64-страничном файле вы найдёте:

основные правила игры;

описание общих и специальных навыков;

правила сражений, включая несколько манёвров и таблицу травм;

список некоторых видов снаряжения;

вводное приключение «Цветы во Тьме»;

заранее созданных персонажей.

Напомним, игра «Кориолис» представляет собой фантастику дальнего прицела: сериал «Светлячок» в антураже сказок «Тысячи и одной ночи». Герои этой игры — обитатели звёздного скопления Третий Горизонт. Авторы также называют среди источников вдохновения книжный цикл Аластера Рейнольдса «Пространство Откровения» и фильм Ридли Скотта «Чужой».

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