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На портале CrowdRepublic стартовал проект по сбору средств на издание настольной ролевой игры в жанре научной фантастики «Кориолис. Третий горизонт». Это фантастика «дальнего прицела», герои которой — обитатели звёздного скопления Третий горизонт. Игру описывают как сериал «Светлячок» в антураже сказок «Тысячи и одной ночи».

Как и во многих других настольных ролевых играх, в «Кориолисе» участникам предстоит выбрать одного ведущего. Игроки возьмут на себя роли экипажа космического корабля, а ведущий будет придумывать приключения, описывать мир и отыгрывать всех других персонажей.

В основе сеттинга «Кориолиса» лежит несколько конфликтов. Один из них — противостояние двух гордых цивилизаций: религиозных первопоселенцев и недавно прибывших зенитийцев (колонистов с корабля «Зенит»). Другой конфликт рассказывает о столкновении людей с таинственными космическими обитателями: неизвестными Эмиссарами, которые появились из глубин газового гиганта, и порождениями Межзвёздной тьмы.

Базовые правила игры очень просты. В ней применяются обычные игральные кубики (d6). Чтобы совершить проверку, вам нужно взять число кубиков, равное сумме характеристики, навыка и прочих показателей (например, снаряжения), а затем бросить их. Если выпала хоть одна шестёрка, то ваш персонаж достиг успеха! Разумеется, этим всё не ограничивается: книга правил «Кориолис. Третий горизонт» включает в себя главы с описанием снаряжения, с правилами космического и наземного боя, с созданием и развитием персонажей. Есть даже отдельный раздел с чудовищами!

Для успеха издательству нужно собрать 600 тысяч рублей, и больше 100 тысяч были собраны уже за первые часы. Награды включают в себя печатную книгу правил «Кориолис. Третий горизонт» (400 страниц, твёрдый переплёт, цветные страницы) за 2200 рублей (2000, если успеете приобрести в первый день!), книгу правил в электронном виде за 590 рублей и две игровые карты, отпечатанные на баннерной ткани 720×510 мм (по 400 рублей каждая).

Проект завершится через 33 дня. Книга правил в электронном виде будет доступна уже в январе 2018 года, а карты и печатные книги обещают доставить к марту.