В рубрике «раздача» продолжаем рассказывать о видеоиграх, которые можно добавить в библиотеку. Новая неделя — новое предложение Epic Games Store. На этот раз в акции участвуют шутер Metro 2033 Redux и симулятор Everything.

Metro 2033 Redux — переиздание первой части шутера по серии книг Дмитрия Глуховского. В нём разработчики «подтянули» графику, освещение и анимацию, а также добавили дополнительные режимы вроде «Выживания» и «Спартанца».

Everything — «симулятор всего на свете», напоминающий Spore, только позволяющий ощутить себя частью Вселенной. Игрок может превращаться в животных, планеты, галактики, микробов и тому подобное. А ещё можно путешествовать меж звёзд и галактик! Потому таким внушительным — на 10 минут — получился гейплейный трейлер.

Акция традиционно продлится неделю — забрать игры можно до 3 октября. Потом их сменит чудная инди-игра Minit, где у игрока есть всего одна минута на одно приключение!