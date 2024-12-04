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Рэйф Файнс считает, что из Киллиана Мерфи вышел бы хороший Волан-де-Морт

Дмитрий Кинский
4 декабря 19:01
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Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», хотел бы, чтобы в грядущем сериале эту роль исполнил Киллиан Мерфи.
Что интересно, прежде уже были слухи о том, что актер может сыграть темного волшебника в телеадаптации. Да и пользователи сети активно голосуют за него!
Киллиан — потрясающий актер. Это замечательная идея. Я бы точно поддержал Киллиана. Так и есть.
Впрочем, актер в одном из прошлых интервью отмечал, что и сам бы не отказался вернуться к образу Того-Кого-Нельзя-Называть.
Ранее стало известно, что Марка Райлэнса рассматривают на роль Дамблдора. Также сейчас авторы ищут актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы.
Шоу выйдет в 2027 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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