Рэйф Файнс считает, что из Киллиана Мерфи вышел бы хороший Волан-де-Морт

Волан-де-Морта в «Гарри Поттере», хотел бы , чтобы в грядущем сериале эту роль исполнил Киллиан Мерфи. Рэйф Файнс, сыгравший

Что интересно, прежде уже были слухи о том, что актер может сыграть темного волшебника в телеадаптации. Да и пользователи сети активно голосуют за него!

Киллиан — потрясающий актер. Это замечательная идея. Я бы точно поддержал Киллиана. Так и есть.

Впрочем, актер в одном из прошлых интервью отмечал, что и сам бы не отказался вернуться к образу Того-Кого-Нельзя-Называть.

Ранее стало известно, что Марка Райлэнса рассматривают на роль Дамблдора. Также сейчас авторы ищут актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы.

Шоу выйдет в 2027 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.