Режиссер экранизации The Legend of Zelda снимет фильм по экшену Ruiner





Режиссером выступит Уэс Болл, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте», «Планете обезьян: Новое царство» и будущей экранизации The Legend of Zelda. Сценарий напишет Майкл Росс ( «Падшие» ), а одним из исполнительных продюсеров станет Дэвид Литч.





События Ruiner разворачиваются в 2091 году в киберметрополисе Ренгкоке. В центре истории выступает киборг-социопат, который сражается против коррумпированной системы, чтобы докопаться до правды и вернуть своего похищенного брата.





Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Switch.



Variety сообщило, что компания Universal Pictures купила права на экранизацию киберпанк-экшена Ruiner.