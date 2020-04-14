Режиссер «Трона: Наследие» Джозеф Косински в недавнем интервью выразил уверенность в том, что в будущем мы увидим третью часть.

После выхода «Наследия» мы не растеряли интерес к продолжению. <…> Думаю, «Трон» остается жемчужиной в коллекции франшиз Disney. И я уверен, что есть люди, которые хотели бы увидеть третью часть. Поэтому я думаю, что когда-нибудь она может выйти. <…>

По словам Косински, «Трон» — уникальная франшиза, у которой нет аналогов.

Я думаю, что это возможно. Оно того стоит. Это уникальная франшиза, в ней масса интересных идей. И она не похожа ни на одну другую серию. У нее есть будущее. Я надеюсь, что <Disney> не оставит ее без внимания.

При этом постановщик считает, что для выхода продолжения нужно, чтобы вместе сошлись некоторые факторы.

Всякий раз, когда выходит «Трон», он поднимает планку качества. Это фундаментальное требование к фильмам во франшизе: они должны быть амбициозными с точки зрения визуальной составляющей, повествования и идей. Задумки Стивена Лисбергера в первой части сильно опередили время.

Джозеф считает, что «Трон» не та франшиза, на основе которой можно выпускать фильмы каждые несколько лет.