Режиссёр Ридли Скотт дал интервью французскому порталу Allocine, где поделился некоторыми неутешительными подробностями о судьбе фильма «Чужой 5». Изначально режиссёр Нил Бломкамп вызвался снять новую часть из вселенной «Чужих», игнорируя события 3 и 4 части. Однако чем дальше шло дело, тем больше студия работала над сиквелом «Прометея» — «Чужой: Завет», а не над фильмом Бломкампа.

В интервью Ридли Скотт рассказал, что производство пятой части «Чужого» даже не начиналось.

Не думаю, что фильм когда-нибудь увидит свет. У него даже не было сценария. Всего лишь идея, которая родилась из десятка страниц. Я должен был участвовать в качестве продюсера. Дальше идеи дело не пошло, потому что Fox решила, что не хочет делать фильм. В чём я заинтересован, так это в «Прометее» и «Завете», над которым сейчас ведётся работа. Режиссёр Ридли Скотт

Сам Нил Бломкамп ещё в январе говорил, что шансы увидеть новый фильм «малы».