Сценарист «Киберпанка: Бегущие по краю»: «Я хотел сделать весь мир грустным»

Продюсер и сценарист «Киберпанка: Бегущие по краю» Бартош Штыбор рассказал, что второй сезон аниме-сериала будет еще более мрачным и грустным.
По его словам, он не хочет создавать истории с хэппи-эндом.
Бартош Штыбор
Я из Польши, а люди в Польше грустные. Они рождаются грустными, они умирают грустными, поэтому я хотел сделать весь мир грустным. <...> Когда люди грустят, я становлюсь немного счастлив.
Второй сезон «Бегущих по краю» будет самостоятельной историей с новыми героями. Режиссером выступает Кай Икараси, снявший шестой эпизод оригинала, а Штыбор — шоураннером. За производство вновь отвечает студия Trigger.
Когда вернется аниме на экраны, пока неизвестно.
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