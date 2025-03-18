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Сериал «Бегущий по лезвию 2099» эстетически будет ближе к фильму Ридли Скотта

Дмитрий Кинский
18 марта 13:49
704
1 минута на чтение
Том Берк, сыгравший одну из центральный ролей в «Бегущем по лезвию 2099», в одном из интервью рассказал, что грядущий сериал с эстетической точки зрения будет ближе к оригинальному фильму Ридли Скотта.
Авторы вернулись к своего рода «эклектичному смешению культур и эпох», но в детали актер вдаваться не стал.
Том Берк
Основная тема осталась верной оригиналу. Что на самом деле кого-то делает человеком, а кого-то — нет. И что происходит, когда кто-то пересекает некую черту.
Съемки «Бегущего по лезвию 2099» закончились еще в декабре 2024 года. Однако даты выхода сериала пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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