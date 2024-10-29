Шоураннер «Аркейна» о критике второго сезона: «Я не рад этому, но уважаю это»

Шоураннер «Аркейна» Кристиан Линке рассказал, что во втором сезоне авторы немного иначе подошли к повествованию.
Большей части зрителей, кажется, изменения пришлись по душе, но есть те, кому новые эпизоды показались более торопливыми.
Похоже, для большинства это сработало. Но есть люди, которые хотели увидеть именно продолжение первого сезона. И в этом отношении они остались разочарованы. Я не рад этому, но я уважаю это.
По словам Линке, авторы в любом случае оказались в проигрышной позиции, потому что одни фанаты хотели того же, что было в первом сезоне, а другие — еще больше знаковых персонажей.
Есть люди, которые говорят, что новый сезон слишком поспешный, что в нем слишком много всего происходит. Есть и обратная сторона. Я вижу вопросы: «Где Камилла? Она часть Пилтовера. Где Блицкранк? Где Твич? Почему вы не включили их?» С одной стороны, есть люди, которые говорят, что персонажей слишком много. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что их недостаточно, хотя мы сделали все, что могли... Это сложно.