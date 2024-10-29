Шоураннер «Аркейна» о критике второго сезона: «Я не рад этому, но уважаю это»

Есть люди, которые говорят, что новый сезон слишком поспешный, что в нем слишком много всего происходит. Есть и обратная сторона. Я вижу вопросы: «Где Камилла? Она часть Пилтовера. Где Блицкранк? Где Твич? Почему вы не включили их?» С одной стороны, есть люди, которые говорят, что персонажей слишком много. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что их недостаточно, хотя мы сделали все, что могли... Это сложно.