Сиквел «Чужого: Ромул» и два фильма по «Хищнику» — глава 20th Century рассказал о будущем франшизы

20th Century Studios Стив Асбелл рассказал , что режиссер «Чужого: Ромул» обдумывает продолжение картины. Глава

По словам руководителя, сделка с постановщиком еще не заключена, но это вопрос времени.

У него есть идея, над которой мы работаем.

Также в 2025 году выйдет сразу два проекта по «Хищнику», один из которых с подзаголовком «Пустоши» покажут в кинотеатрах.

Обе ленты снял Дэн Трахтенберг, поставивший «Хищника: Добыча». Как оказалось, ему не хотелось делать сиквел. Поэтому вместо этого он выдал несколько «безумных, но действительно крутых» идей.

Что касается потенциального кроссовера «Чужого» и «Хищника», то в будущем студия может сделать его.

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