Следующая книга Стивена Кинга выйдет в сентябре. Король ужасов возвращается к фэнтези

В сети появились подробности следующего романа Стивена Кинга. И заодно издатели объявили дату выхода — 6 сентября.

Книга называется «Сказка» (Fairy Tale). И в центре событий окажется вроде бы обычный семнадцатилетний подросток, которому предстоит столкнуться с другим измерением.

Чарли Рид напоминает всех остальных обычных подростков из старшей школы. Он отлично играет в бейсбол и футбол, прилежно учится. Но его жизнь куда тяжелее, чем кажется. Его мать погибла в автокатастрофе, когда мальчику было десять. А отец до сих пор заливает горе выпивкой. Чарли пришлось учиться самостоятельности, чтобы заботиться о себе и об отце.

В семнадцать лет Чарли повстречал Говарда Боудитча, угрюмого отшельника, который живет с огромным псом в особняке на вершине холма. Позади его дома находится запертая хижина, из которой порой доносятся странные звуки — как будто нечто пытается вырваться на свободу. Когда мистер Боудитч умирает, Чарли получает в наследство его дом, золото и кассету, на которой записана невозможная история, — и на плечи мальчика ложится слишком тяжелый груз ответственности.

Оказывается, внутри сарая находится портал в другой мир. Его обитатели в опасности, поскольку могущественные владыки другого измерения способны уничтожить не только свой мир, но и наш. В этой параллельной вселенной, где две луны путешествуют по небу и где грандиозные башни дворца пронзают облака, есть место изгнанным принцессам и принцам, которых подвергают жестоким наказаниям; подземельям; играм, в которых мужчины и женщины сражаются друг с другом насмерть в развлечении для «Прекрасной». И есть место волшебным солнечным часам, способным повернуть время вспять.