«Слишком поздно» — первый трейлер «Чужого: Земля» от создателя «Фарго»

Hulu опубликовал дебютный трейлер грядущего сериала по «Чужому» с подзаголовком «Земля».
Впервые во франшизе действие развернется на Земле — за 30 лет до событий оригинального фильма Ридли Скотта. В центре сюжета будет группа солдат, обнаружившая разбившийся космический корабль с враждебной формой жизни.
Шоураннером выступает создатель «Легиона» и «Фарго» Ной Хоули, а главную роль исполнила Сидни Чендлер.
Премьера состоится 12 августа. В этот день выйдут первые два эпизода, а остальные шесть будут выпускать на еженедельной основе.
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