Автор портала Cinelix Джордан Мейзон с ссылкой на два источника рассказал, что в работе находится ремейк-сиквел видеоигр Knights of the Old Republic.

Прежде всего он уточнил, что помнит собственную подобную новость ещё 2015 года (получил её от нескольких источников), но тогда дело дальше не пошло. В 2016-м якобы EA отложила проект, а теперь решила снова к нему вернуться.

Теперь автор утверждает, что снова получил подтверждение о работе над ремейком видеоигр — от двух источников, один из которых рассказывал об участии Юэна Макгрегора в сериале. Он отмечает, что будущий проект можно назвать не столько ремейком, сколько своеобразным сиквелом. Будущий проект интегрирует элементы первых двух игр и впишет историю в нынешний канон «Звёздных войн».

Не столько ремейк, сколько переосмысление. Джордан Мейзон, автор Cinelix

Он отмечает, что некоторые элементы видеоигр уже вписали в новый канон, и потому ему кажется, что основные аспекты разработчики смогут вплести без проблем. Больше подробностей у Мейзона нет.

Ещё одна деталь — автор отмечает, что слышал о нескольких видеоиграх по вселенной от EA. Известно о сиквеле «Падшего ордена», о некоей по тайному проекту Luminous (о нём известно только то, что к нему подключены все основные книжные деятели Star Wars) и что-то на Switch. Мейзон уверен, что EA нашла способ наконец-то верно использовать лицензию по франшизе.

Возможно, игры анонсируют на будущей E3 или отдельном ивенте по «Звёздным войнам».