24 января западные СМИ с ссылкой на источник рассказали, что сериал по «Звёздным войнам» про Оби-Вана Кеноби временно заморожен. По данным Variety, руководство Lucasfilm и Кэтлин Кеннеди остались недовольны нынешним сценарием — поэтому от услуг сценариста Хуссейна Амини отказались. Тексты эпизодов планируют переписать. При этом источники THR отмечают, что количество серий планируют сократить — с шести до четырёх.

При этом у руля осталась режиссёр Дебора Чау, а исполнитель главной роли Юэн Макгрегор по-прежнему закреплён за проектом.

Журналисты IGN на мероприятии, посвящённому «Хищным птицам», спросили у Макгрегора напрямую о статусе проекта. По словам актёра, волноваться не о чем.

Его просто перенесли на следующий год, вот и всё. Сценарий действительно хорош. Я думаю, после выхода IX эпизода в Lucasfilm захотели взять больше времени на дописывание сценария. По-крайней мере, кажется так, что они хотят потратить больше времени на правки. Я читал 80-90% процентов написанного, и это действительно замечательно. Они перенесли съёмки с августа на январь, вот и всё. Ничего драматичного в этом нет. Это часто случается с проектами, их просто переносят на следующий год. У сериала по-прежнему та же самая дата релиза, не думаю, что её поменяют. Они по-прежнему хотят выпустить фильм на запланированной дате. Юэн Макгрегор, актёр

По слухам, в сериале может появиться даже старый добрый гунган Джа Джа Бинкс — с ним Оби-Ван будет общаться о прошлом.

Помимо сериала про Оби-Вана в разработке у Lucasfilm точно находятся второй сезон «Мандалорца» и приквел «Изгоя-один».