Портал Making Star Wars, специализирующийся на новостях и слухах о «Звёздных войнах», поделился занятной информацией о грядущем сериале про Оби-Вана от Lucasfilm.

Как пишет автор заметки Джейсон Уорд, в своих приключениях джедай встретит старого знакомого с Набу. У Джа-Джа появится борода, которая должна отразить умудрённость героя. Вместе с Оби-Ваном они будут говорить о том, как стали жертвой обмана, который привёл ситхов ко власти и из-за чего установилась диктатура Императора.

У Уорда нет информации, что к роли Джа-Джа вернётся Ахмед Бест, озвучивший героя в приквелах. Автор заметки считает, что со стороны студии это будет хорошим шагом — в 2018-м актёр рассказывал о депрессии и желании покончить с собой после негативной критики на первый эпизод.

Джа-Джа ранее уже появлялся в новом каноне — гунган появился в романе Чака Вендига «Конец Империи», действие которого разворачивается после «Возвращения джедая» и до «Пробуждения Силы». Там Джа-Джа был фокусником на Набу, который признаёт, что «натворить большой ошибка». А ещё в одном из комиксов нового канона герой получил световой меч! Правда, всего на несколько мгновений…

В апреле 2019-го сам Джордж Лукас признался, что Джа-Джа — его любимый персонаж. Режиссёр выразил почтение Ахмеду Бесту.

Сериал про Оби-Вана начнут снимать летом 2020-го, Юэн Макгрегор вернётся к роли. Действие шоу развернётся между третьим и четвёртым эпизодом. Снимать сериал будет Дебора Чау, работавшая и над «Мандалорцем».