Создатель далёкой-далёкой галактики не смог лично явиться на фестиваль Star Wars Celebration, но зато он записал видеообращение для одной из презентаций. И не для панели по IX эпизоду или по сериалу, а для презентации, посвящённой 20-летию «Призрачной угрозы», первого эпизода. И в ролике Джордж Лукас признался в любви к фильму и к Джа-Джа Бинксу.

Спасибо, что пришли на Celebration. [«Призрачная угроза»] — один из моих любимых фильмов. И, конечно же, Джа-Джа Бинкс — мой любимый персонаж. Ахмед Бест (актёр озвучания Джа-Джа — МирФ), вы проделали фантастическую работу. Это было очень-очень сложно. И спасибо Джону Кноллу и ребятам из студии ILM, я просил их о невозможном. Мы заложили фундамент. Мы использовали тестовое оборудование. «Цифра» только-только начала распространятся, и хотя нам не удалось отснять в «цифре» всё, но всё же мы стали одними из первых, кто её активно использовал, я этим горжусь. Фанаты, которые всегда были значимой частью этих фильмов, и, очевидно, те из вас, кому по душе первый эпизод — я люблю всех вас!

(таймкод 1:01:28)

Лукас не зря акцентировал внимание на Ахмеде Бесте. В прошлом году он рассказал, что из-за негативной реакции фанатов на Джа-Джа Бинкса едва не покончил с собой после выхода первого эпизода.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N — Ahmed BEst (@ahmedbest) July 3, 2018

В следующем году будет 20 лет с того момента, когда на меня обрушилась негативная реакция СМИ, которая и по сей день отражается на моей карьере. На этом месте я хотел свести счёты с жизнью, и мне до сих пор тяжело об этом говорить. Я выжил, а этот мальчишка, который сейчас стоит рядом со мной, — лучший подарок за мою сохранённую жизнь. Неплохая история для собственного шоу?

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