Создатель далёкой-далёкой галактики не смог лично явиться на фестиваль Star Wars Celebration, но зато он записал видеообращение для одной из презентаций. И не для панели по IX эпизоду или по сериалу, а для презентации, посвящённой 20-летию «Призрачной угрозы», первого эпизода. И в ролике Джордж Лукас признался в любви к фильму и к Джа-Джа Бинксу.

(таймкод 1:01:28)

Лукас не зря акцентировал внимание на Ахмеде Бесте. В прошлом году он рассказал, что из-за негативной реакции фанатов на Джа-Джа Бинкса едва не покончил с собой после выхода первого эпизода.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N

— Ahmed BEst (@ahmedbest) July 3, 2018