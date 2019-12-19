«Мандалорец», серия 7 «Расплата»: вот таким будет сериал про Оби-Вана

Мандалорец неожиданно получает предложение о перемирии от главы Гильдии охотников Грифа Карги. Остатки Империи оккупировали его планету и всё жёстче закручивают гайки, мешая работать. Так может, лучше объединить усилия и устранить несговорчивого Клиента? Мандо соглашается — но, предчувствуя ловушку, сперва отправляется на поиски союзников…

Великая сага завершается! Герои со всех концов галактики стягиваются на финальную битву с силами тьмы. Фанаты замерли в предвкушении ответов. Кто на самом деле стоит за таинственными злодеями? Какие тайны скрывает прошлое? Удастся ли протагонисту совладать со своей темной стороной или она поглотит последнюю надежду галактики — Малыша Йоду?..

Скайуокеры? Какие ещё Скайуокеры, вы о чём?

Шутки шутками, но Lucasfilm наверняка не просто так подгадали совместный финал трилогии сиквелов и первого сезона «Мандалорца». Один проект подводит черту под киносагой, другой — открывает новые горизонты вселенной на телевидении. Для «Звёздных войн» начинается иная эпоха — впрочем, всё ещё существующая в рамках единой сквозной истории. Нет, речь не идёт о буквальных сюжетных перекличках, и Мандо (пока что?) не отправляется на поиски Первого Ордена. Но тем, кто уже посмотрел «Скайуокер. Восход», как минимум одна сцена в новой серии «Мандалорца» покажется очень знакомой.

Соседство с Эпизодом IX вообще играет на руку «Расплате». Герои Джей Джей Абрамса два с половиной часа носятся по всей галактике под грохот оркестра и лазерных орудий — а тут, на контрасте, шестёрка негодяев полчаса неторопливо бредёт по пустыне. Можно сосредоточиться и перевести дух. «Мандалорец» никуда не спешит, но и времени зря не теряет. Филлеры в кои-то веки позади, Джон Фавро снова заступил на пост сценариста, а сюжет вернулся к магистральной линии об охоте на Малыша Йоду. История сбита очень плотно: немного интриги, немного юмора, немного закадровой информации о мире и три-четыре неожиданных поворота, которые выводят на финал — по-настоящему драматичный.

Седьмой эпизод «Мандалорца» наконец-то собирает вместе второстепенных героев из начала сезона, подчас в довольно неожиданном виде. Во избежание спойлеров отметим лишь, что предложение выпить чашечку чая наверняка станет очередным мемом сериала.

Отправляясь на «стрелку» с Клиентом, Мандо вновь обращается за помощью к флегматичному фермеру-угноту Куиллу и свободолюбивой воительнице Каре Дюн. Однако заручиться их поддержкой не так-то просто! Охотнику опять предстоит стать дипломатом, а зрителям — раскрыть тайну происхождения героев. Все персонажи так или иначе пострадали на войне, и эхо былых сражений постоянно отзывается в их отношении друг к другу. Каждый из них по-своему пытается примириться с прошлым и проложить путь в будущее.

На этом фоне особенно ярко звучит центральный мотив «Мандалорца» об отцах и детях. Малыш Йода знаменует для галактики новое начало, но что за судьба ему уготована? Может ли папа-Мандо понять его мистические способности и их потенциал — не только к добру, но и к разрушению? Есть ли у родителей шанс повлиять на природу своих творений или их исходная «программа» возьмёт верх? И насколько сам главный герой (напомним, сирота) остаётся заложником традиций и «пути» своего клана?

Фавро не боится сложных вопросов и неоднозначных наблюдений. Минутку рефлексии у него заслужил даже сам Клиент, которому здесь выделен полноценный монолог о последствиях Гражданской войны. И, разумеется, произносит он его с тем самым экзистенциальным пессимизмом и с тем красноречием, на которые способен только Вернер Херцог. Нужен особый талант, чтобы с настолько серьёзным лицом предложить «возлияния в честь завершения нашей совместной повести»!

К тому же у Клиента есть своя правда. Мир «Мандалорца» действительно полон преступников и беззакония, и бывшие слуги Империи намерены вернуть в галактику порядок — в своём, тоталитарном варианте. После перестрелки, устроенной Мандо в конце третьей серии, город словно вымер, и некогда шумные улочки захватили штурмовики в белоснежных доспехах. К слову, массовка в этом эпизоде на редкость масштабная: говорят, создатели даже пригласили на съёмки членов косплей-группы «501-й легион».

Но это ещё не всё. Чтобы поднять ставки до предела, «Расплата» заявляет нового, крайне опасного злодея — моффа Гидеона в исполнении Джанкарло Эспозито. Актёру не впервой играть безжалостных и харизматичных подонков (достаточно вспомнить Гуса Фринга из сериала «Во все тяжкие»), а в «Мандалорце» он, кажется, замахивается на лавры самого Дарта Вейдера: черные доспехи и плащ, неторопливая поступь, эскорт из штурмовиков смерти и, кхм, оригинальные методы работы с подчинёнными. Даже элементарное приземление его корабля на городскую площадь показано чрезвычайно эффектно.

Это неспроста, ведь в режиссёрском кресле — Дебора Чау с её феноменальным чутьём на яркие образы. Своё мастерство она доказала ещё в зрелищных экшен-сценах третьего эпизода, но теперь Чау однозначно заявляет себя как сильнейший постановщик «Мандалорца». Рядовую перестрелку в пустыне она разыгрывает как жуткую, напряжённую борьбу с неизвестностью: страшные когтистые твари на мгновение появляются в кадре под красные всполохи выстрелов, наносят удар и вновь исчезают в ночной тьме.

Напомним, именно Чау заявлена режиссёром будущего сериала про Оби-Вана Кеноби — пожалуй, теперь за проект можно не переживать. Впрочем, и «Мандалорец» ещё не отстрелял весь свой боезапас. Впереди финальный эпизод, и ему предстоит ответить не только на вопросы из предыдущих серий (кто и зачем шёл по следу Мандо на Татуине?), но и убедительно разрешить клиффхэнгер «Расплаты». Кажется, что шансов на спасение у героев почти нет. Но ещё Хан Соло завещал: не стоит говорить о шансах!