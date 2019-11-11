Сценарист грядущего сериала про Оби-Вана Хуссейн Амини («Драйв», «Алиенист») дал интервью порталу DiscussingFilm, в котором рассказал о работе над проектом. Он косвенно подтвердил, что первоначально Lucasfilm собиралась снимать полнометражную картину, но в итоге решила превратить её в сериал для Disney+. Амини присоединился к команде именно на этом этапе, когда фильмом ещё занимался режиссёр Стивен Долдри.

Увы, о многом я говорить не могу. По плану съёмки стартуют в июле, Макгрегор в деле. Я думаю, он уже говорил, что действие охватывает период между 3 и 4 эпизодами, после падения Республики и расправы над джедаями и до событий «Новой надежды». Это увлекательно — в том смысле, что перед нами период, когда происходит так много всего в галактике. Особенно для Оби-Вана — он потерял друзей и порядок, в который он верил. Для меня это по-настоящему увлекательная возможность — исследовать другую сторону франшизы, которую я всегда любил — любил за духовные аспекты, а также за юмор и элементы экшена. Вот почему она работает на более чем одном уровне, что не всегда верно для франшиз подобного размаха. Хуссейн Амини, сценарист

Амини также добавил, что между 3 и 4 эпизодами ещё много неисследованных событий.

Идея была в том, чтобы показать путешествие персонажа, а также политику, обширное пространство Империи. Порой мне кажется, что я имею дело с целым историческим периодом. Иногда трудно всё уместить в два часа. Иногда в полнометражных фильмах необходимо, чтобы действие разворачивалось как можно быстрее — нужно переходить от одной экшен-сцены к другой. В повествовании существует множество аспектов, которые я нахожу интересными. Хуссейн Амини, сценарист

Он пояснил, что долгое время изучал подходящие материалы по саге.

Отличительная черта «Звёздных войн» в том, что вселенная хоть и начала развиваться благодаря Джорджу Лукасу, многие поклонники, писатели, сценаристы комиксов внесли в неё свой вклад. И я, как фанат, несу ответственность перед всеми ними. Мне кажется важным сделать всё это с уважением. Само собой, мне, как сценаристу, всегда нравилось привносить что-то своё, но тут передо мной была часть истории. И её надо было изучить, узнать обо всех персонажах, обо всём, что было до и что будет после. Хуссейн Амини, сценарист

Помимо «Оби-Вана» Lucasfilm также разрабатывает сериал-приквел «Изгоя-один» — и это не считая «Мандалорца», команда которого уже занимается вторым сезоном.