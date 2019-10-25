Юэн Макгрегор в беседе с журналистами издания Men’s Journal раскрыл новые подробности о сериале по Оби-Вана Кеноби. Шоу действительно будет состоять из шести часовых эпизодов.

Детали сюжета Макгрегор пока не выдал, но сообщил, что секрет о возращении персонажа на экраны ему пришлось хранить четыре года.

Это огромное облегчение, потому что я четыре года просто врал людям. Юэн Макгрегор

По словам Макгрегора, он хочет, чтобы его Оби-Ван был похож на того рыцаря-джедая, которого играл Алек Гиннесс. Актёр думает, что сейчас, когда он постарел и поседел, он намного ближе к этому образу.

Макгрегор рассказал, что не пересматривал «Звёздные войны» с момента выхода, но обязательно займётся этим в ближайшее время. Он также отметил, что помнит, что фильмы не понравились многим людям из-за «политического аспекта».

Действия сериала про Оби-Вана развернутся между III и IV эпизодами саги. Сюжет будет частично посвящён попыткам Кеноби смирится с тем, что Орден джедаев уничтожили в «Мести ситхов».

Съёмки начнутся в 2020 году. Режиссёром шоу станет Дебора Чоу. Она уже работала с франшизой «Звёздные войны» — сняла два эпизода для первого сезона «Мандалорца».