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Анонимный пользователь форума 4chan рассказал, что якобы уже успел поиграть 10 часов в новый Fallout 76, и теперь делится подробностями. Пока это только слухи, проверить которые можно будет 11 июня в 4:30 по московскому времени. Именно во столько начнётся конференция Bethesda на выставке Е3.
По данным этого же источника, релиз игры состоится в июле.
Квесты
- Первый квест называется «Вирджиния для любовников», второй — «Сотри это».
- «Беспокойный любовник» — квест, где игрок теряет спутника или соигрока, если они играли в кооперативе. По заданию нужно найти сигнал радиостанции, которая уже два года крутит одну и ту же песню.
- Квест «Застывшие во времени» позволяет найти отдалённое убежище и освободить его замороженных обитателей. Когда игрок попадает в убежище, робот, который привёл игрока, попытается запереть его. Убежище давно вымерло, и, скорее всего, робот проводит в нём свои эксперименты.
- Квест «Покоритель Небес» предлагает посетить около 20 локаций, чтобы починить военный самолёт, однако всё заканчивается провалом.
- Квест «Понижение угнетения» начинается, как только игрок подходит к монументу конфедератов, у которого стоит незнакомая девушка. Она жалуется, что чувствует себя неуютно рядом со статуей, и это запускает квест. Игроку предстоит найти взрывчатку и подорвать статую Роберта Ли, генерала Конфедерации, после чего девушка скажет, что чувствует себя лучше и в безопасности.
- В игре есть большое количество квестов для оффлайнового прохождения.
Онлайн-составляющая
- Онлайн означает, что кто-то может оказаться в вышей игре в любое время, если вы не выполняете основной квест или не находитесь вокруг важных NPC/зон.
- Максимальное количество игроков в онлайн-режиме — четверо. Ещё четверо могут выступать противниками.
- Переключение между онлайном и оффлайном осуществляется выбором опции во время паузы.
- Игра не похожа на Rust, скорее на Dark Souls. Как отмечает инсайдер, онлайн-режим пока тормозит.
- Стук в дверь вашей базы означает, что кто-то хочет присоединиться к вам в онлайн-режиме. Игрок, который присоединиться к вашей игре, будет второстепенным. Судя по всему, он даже не сможет общаться с NPC.
Мир и фракции
- Действие развивается вокруг Детройта, который не был разрушен.
- В игре есть два города размером с Бостон.
- Много радиоактивных зон, и всё коричневое.
- Есть как минимум одно тестовое убежище 7-6b, которое завалено трупами.
- Карта огромная. Как утверждает инсайдер, она в два раза больше, чем в Fallout 4.
- В игре присутствуют остатки вооружённых сил США. Возможно, это Анклав. В некоторых местах обитают выжившие солдаты китайской армии.
- Также присутствует фракция Каракалла. Ещё одна фракция под названием Индиания играет важную роль в сюжете.
- Существует фракция, которая состоит из выживших во время Дня Рекламации. Главным антагонистом для этой фракции является некий Смотритель Корпус, ставший причиной того, что Убежище 76 открылось слишком рано.
- В игре присутствуют зачатки Братства Стали — военизированной технократической организации, ставящей своей главной задачей поиск и сохранение технологий.
Персонаж и его спутники
- Главный герой — сын или дочь политика. Игра начинается с того, что герой входит в Убежище.
- В меню создания персонажа можно выбрать, хочешь ты, чтобы твой персонаж разговаривал, или нет.
- Среди способностей есть те, что связаны с каннибализмом.
- Первый спутник по имени Фрэнк оказывается занудой. Второго зовут Аполлон. Он пытается восстановить свой город.
- В игре есть отсылка к группе The Ink Spots. Одного из героев игры назвали в честь её вокалиста. Инсайдер не уточнил, о ком речь, но нетрудно догадаться, что это Хоппи Джонс.
- Локация под названием Роанок, по словам инсайдера, — одна из лучших в Fallout.
Снаряжение
- В игре есть шлем, похожий на тот, что носили рейнджеры НКР из Fallout: New Vegas. Его можно кастомизировать и менять цвет визора.
- Во время основного квеста есть моменты, когда отключается Пип-Бой, и игрок не может поменять оружие. Как отмечает инсайдер, это глупо, но весело и страшно — особенно, когда ты находишься в тоннеле, полном врагов.
- В игре много китайского оружия, а также возвращаются пушки из мусора и труб.
- В Убежище есть комната с костюмом и запасным Пип-Боем.
Другие детали
- Игрок занимается поиском полезных предметов.
- Большинство вторжений происходит, когда у игрока уже есть укрепленная база. Как утверждает источник, строительство базы — это весело.
- Нельзя построить что-либо, пока не соберёшь 100 единиц нужного материала.
- В игре есть 3 основных радиостанции — Радио США, Радио одинокого Ларри и Радио содружества Вирджинии.
- Одного из противников зовут «Мутировавший урод», ещё одного просто «???».
- Песня из трейлера пока не доступна. За 10 часов игры она не звучала по радио.
- Диалоги работают также, как в Fallout 4.
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