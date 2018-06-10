Анонимный пользователь форума 4chan рассказал, что якобы уже успел поиграть 10 часов в новый Fallout 76, и теперь делится подробностями. Пока это только слухи, проверить которые можно будет 11 июня в 4:30 по московскому времени. Именно во столько начнётся конференция Bethesda на выставке Е3.

По данным этого же источника, релиз игры состоится в июле.

Квесты

Первый квест называется «Вирджиния для любовников», второй — «Сотри это».

«Беспокойный любовник» — квест, где игрок теряет спутника или соигрока, если они играли в кооперативе. По заданию нужно найти сигнал радиостанции, которая уже два года крутит одну и ту же песню.

Квест «Застывшие во времени» позволяет найти отдалённое убежище и освободить его замороженных обитателей. Когда игрок попадает в убежище, робот, который привёл игрока, попытается запереть его. Убежище давно вымерло, и, скорее всего, робот проводит в нём свои эксперименты.

Квест «Покоритель Небес» предлагает посетить около 20 локаций, чтобы починить военный самолёт, однако всё заканчивается провалом.

Квест «Понижение угнетения» начинается, как только игрок подходит к монументу конфедератов, у которого стоит незнакомая девушка. Она жалуется, что чувствует себя неуютно рядом со статуей, и это запускает квест. Игроку предстоит найти взрывчатку и подорвать статую Роберта Ли, генерала Конфедерации, после чего девушка скажет, что чувствует себя лучше и в безопасности.

В игре есть большое количество квестов для оффлайнового прохождения.

Онлайн-составляющая

Онлайн означает, что кто-то может оказаться в вышей игре в любое время, если вы не выполняете основной квест или не находитесь вокруг важных NPC/зон.

Максимальное количество игроков в онлайн-режиме — четверо. Ещё четверо могут выступать противниками.

Переключение между онлайном и оффлайном осуществляется выбором опции во время паузы.

Игра не похожа на Rust, скорее на Dark Souls. Как отмечает инсайдер, онлайн-режим пока тормозит.

Стук в дверь вашей базы означает, что кто-то хочет присоединиться к вам в онлайн-режиме. Игрок, который присоединиться к вашей игре, будет второстепенным. Судя по всему, он даже не сможет общаться с NPC.

Мир и фракции

Действие развивается вокруг Детройта, который не был разрушен.

В игре есть два города размером с Бостон.

Много радиоактивных зон, и всё коричневое.

Есть как минимум одно тестовое убежище 7-6b, которое завалено трупами.

Карта огромная. Как утверждает инсайдер, она в два раза больше, чем в Fallout 4.

В игре присутствуют остатки вооружённых сил США. Возможно, это Анклав. В некоторых местах обитают выжившие солдаты китайской армии.

Также присутствует фракция Каракалла. Ещё одна фракция под названием Индиания играет важную роль в сюжете.

Существует фракция, которая состоит из выживших во время Дня Рекламации. Главным антагонистом для этой фракции является некий Смотритель Корпус, ставший причиной того, что Убежище 76 открылось слишком рано.

В игре присутствуют зачатки Братства Стали — военизированной технократической организации, ставящей своей главной задачей поиск и сохранение технологий.

Персонаж и его спутники

Главный герой — сын или дочь политика. Игра начинается с того, что герой входит в Убежище.

В меню создания персонажа можно выбрать, хочешь ты, чтобы твой персонаж разговаривал, или нет.

Среди способностей есть те, что связаны с каннибализмом.

Первый спутник по имени Фрэнк оказывается занудой. Второго зовут Аполлон. Он пытается восстановить свой город.

В игре есть отсылка к группе The Ink Spots. Одного из героев игры назвали в честь её вокалиста. Инсайдер не уточнил, о ком речь, но нетрудно догадаться, что это Хоппи Джонс.

Локация под названием Роанок, по словам инсайдера, — одна из лучших в Fallout.

Снаряжение

В игре есть шлем, похожий на тот, что носили рейнджеры НКР из Fallout: New Vegas. Его можно кастомизировать и менять цвет визора.

Во время основного квеста есть моменты, когда отключается Пип-Бой, и игрок не может поменять оружие. Как отмечает инсайдер, это глупо, но весело и страшно — особенно, когда ты находишься в тоннеле, полном врагов.

В игре много китайского оружия, а также возвращаются пушки из мусора и труб.

В Убежище есть комната с костюмом и запасным Пип-Боем.

Другие детали

Игрок занимается поиском полезных предметов.

Большинство вторжений происходит, когда у игрока уже есть укрепленная база. Как утверждает источник, строительство базы — это весело.

Нельзя построить что-либо, пока не соберёшь 100 единиц нужного материала.

В игре есть 3 основных радиостанции — Радио США, Радио одинокого Ларри и Радио содружества Вирджинии.

Одного из противников зовут «Мутировавший урод», ещё одного просто «???».

Песня из трейлера пока не доступна. За 10 часов игры она не звучала по радио.

Диалоги работают также, как в Fallout 4.