Издание Kotaku с ссылкой на анонимные источники в компании рассказало, что Blizzard отменила шутер от первого лица во вселенной StarCraft, который разрабатывался два года. Никого из сотрудников не уволили — их перекинули на разработку Diablo IV и Overwatch 2.

Отменённую игру источники описывали как «Battlefield во вселенной StarCraft», он носил кодовое имя Ares. В прототипе был готов геймплей за пехотинцев терранов, которые сражались с зергами, компания планировала поэксперементировать с играбельными зергами. Один из источников отмечает, что прогресс разработки был медленным, а другой утверждает, что новости об отмене всех «шокировали». Помимо Ares, компания свернула и ещё один мобильный проект.

Теперь Blizzard сосредоточится на Overwatch 2 и Diablo IV, которые могут анонсировать на фестивале BlizzCon уже в этом году (впрочем, это только в планах). Отмечается, что у Overwatch 2 будет большой PVE-элемент, игру сравнивают с серией Left 4 Dead. Оба проекта станут ключевыми для компании в ближайшие годы.