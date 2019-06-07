СМИ: Blizzard отменила шутер по StarCraft ради грядущих Overwatch 2 и Diablo IV Кот-редактор 07.06.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Издание Kotaku с ссылкой на анонимные источники в компании рассказало, что Blizzard отменила шутер от первого лица во вселенной StarCraft, который разрабатывался два года. Никого из сотрудников не уволили — их перекинули на разработку Diablo IV и Overwatch 2. Отменённую игру источники описывали как «Battlefield во вселенной StarCraft», он носил кодовое имя Ares. В прототипе был готов геймплей за пехотинцев терранов, которые сражались с зергами, компания планировала поэксперементировать с играбельными зергами. Один из источников отмечает, что прогресс разработки был медленным, а другой утверждает, что новости об отмене всех «шокировали». Помимо Ares, компания свернула и ещё один мобильный проект. Теперь Blizzard сосредоточится на Overwatch 2 и Diablo IV, которые могут анонсировать на фестивале BlizzCon уже в этом году (впрочем, это только в планах). Отмечается, что у Overwatch 2 будет большой PVE-элемент, игру сравнивают с серией Left 4 Dead. Оба проекта станут ключевыми для компании в ближайшие годы. Читайте также Overwatch: игра, которую пропускать нельзя 07.06.2016 Эту игру не стоит пропускать даже тем, кто вообще не признаёт сетевые шутеры. BlizzCon 2018: главное с открытия 03.11.2018 Собрали всё самое интересное с первого дня выставки — Warcraft III: Reforged, Diablo Immortal, новые персонажи в Overwatch и Heroes of the Storm. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: