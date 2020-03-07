После успеха «Безумного Макса» 2015 года режиссер Джордж Миллер изъявил желание снять еще два фильма во франшизе — продолжение и спин-офф. Но, судя по всему, насчет последнего планы измениилсь.

Согласно данным Collider, вместо спин-оффа постановщик хочет теперь снять приквел, в центре внимания которого будет Воительница Фуриоса, бывший военачальник Несмертного Джо.

Увы, на данный момент о сюжете картины ничего неизвестно. Также непонятно, на каком этапе производства находится грядущий боевик. Не исключено, что Шарлиз Терон заменят на другую аткрису, так как фильм будет сфокусирован на прошлом героини.

Любопытно, что впервые слух о фильме про Фуриосу появился еще в 2016 году. Да и сам режиссер до этого говорил, что хотел бы рассказать подробнее об этом персонаже.

Прежде стало известно, что из-за судебного дела между Джорджем Миллером и Warner Bros. пришлось отложить начало работы над новым фильмом во вселенной «Безумного Макса».

«Безумный Макс: Дорога ярости» собрал в прокате 374 миллиона долларов при бюджете в 150 миллионов. Вместе с этим критики и обычные зрители очень высоко оценили фильм.