Cлухи подтверждены: актёр, известный по фильмам «Гладиатор», «Знаки», «Мастер» (за эту роль он был номинирован на «Оскар») и другим картинам, подписал соглашение с Warner Bros. И, как и ожидалось, Феникс сыграет злейшего врага Бэтмена — Джокера. По сообщению The Hollywood Reporter, съёмки стартуют уже в этом сентябре в Нью-Йорке.

Режиссёром ленты и одним из авторов сценария выступит Тодд Филлипс («Дорожное приключение», «Мальчишник в Вегасе»), а компанию ему составит сценарист Скотт Сильвер («8 миля»). Студия описывает фильм как «рассказ о человеке, которого общество сбросило со счетов, — и это не просто бескомпромиссный взгляд на конкретного персонажа, но и поучительная история в самом широком смысле».

Warner Bros. пока не называет даже примерной даты выхода фильма, бюджет которого, по прикидкам журналистов, составляет около 55 миллионов долларов. Надеемся на мрачную и глубокую картину.

В сети уже стали появляться новые рисунки, показывающие Феникса в роли Джокера. К примеру, вот что предлагает художник BossLogic.