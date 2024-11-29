СМИ: в одном из сценариев новых «Пиратов Карибского моря» есть Джек Воробей

Издание Variety рассказало, что в одной из двух версий сценария следующих «Пиратов Карибского моря» присутствует Джек Воробей.
По данным источников, Disney пока еще не связывалась с Джонни Деппом по этому вопросу, но «ничего не исключено». Тем более что актер выиграл дело о клевете против Эмбер Херд и «встал на путь возвращения».
Ранее продюсер Джерри Брукхаймер неоднократно говорил, что хочет вернуть во франшизу Джонни Деппа.
О новых «Пиратах Карибского моря» регулярно появляется противоречивая информация. Но, судя по всему, это будет перезагрузка вселенной.
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