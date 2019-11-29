Создатель To the Moon показал тизер новой части — Impostor Factory

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Разработчик и композитор Кан Гао опубликовал трейлер своей следующей игры — Impostor Factory. Как и предыдущие две, она выполнена в том же стиле и на том же движке. «Сумасшедший трагикомический триллер об убийстве и с временной петлёй — со множеством жертв и подозрительным котом».

Правда, в самом ролике новинке внимания почти не уделяется — зато в нём фигурируют уже знакомые герои!

У игры уже открыта страница в Steam, где дано её описание. Impostor Factory расскажет о новом персонаже по имени Куинси, который отправляется в «подозрительно уединённый особняк на необычный вечер». Там гость обнаруживает, что может перемещаться во времени, если помоет руки в ванной. После чего Куинси сталкивается со смертью других гостей особняка.

И где-то во время всего этого, появляется лавкрафтианская атмосфера и щупальца.

из описания игры

Также на странице Гао уклончиво написал, что игра может считаться как сиквелом, так и приквелом двух прошлых игр — To the Moon и Finding Paradise.

Ориентировочная дата выхода — конец 2020 года.

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Поклонникам To the Moon играть обязательно. Правда, сиквел не предлагает ничего нового, кроме сюжета.

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