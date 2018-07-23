Уже сегодня в 18:00 по московскому времени легендарный Джеймс Кэмерон, режиссёр Роберт Родригес, продюсер Джон Ландау и актриса Роза Салазар выйдут в прямой эфир, чтобы представить новый трейлер фильма «Алита: Боевой ангел» и ответить онлайн на вопросы пользователей Сети. Посмотреть трейлер и задать вопросы создателям можно будет на Facebook и YouTube.

Сюжет «Алиты», основанной на одноимённой манге, переносит нас в XXVI век. Богатейшие жители Земли живут в Небесном городе, а бедняки прозябают в Нижнем, куда стекаются все отходы и мусор. Но однажды среди тамошнего металлолома учёный находит сломанную девушку-киборга и восстанавливают её. У Алиты стёрта память, но сохранились все боевые умения. Теперь она должна вспомнить всё и узнать, как оказалась на той свалке.

Сценарий для фильма написали режиссёр Роберт Родригес, Джеймс Кэмерон (он давно планировал снять фильм сам, но не смог из-за занятости продолжениями «Аватара»), Лаэта Калогридис и Юкито Кисиро (автор оригинальной манги об Алите). Премьера фильма в России состоится 3 января 2019 года.

Первый трейлер «Боевой ангел Алита»: вышел первый трейлер Для экранизации манги пригласили отличных актёров, но фильм рискует стать вторым «Призраком в доспехах».