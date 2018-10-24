Стивен Кинг продал студентам Blaenau Gwent Film Academy права на экранизацию своего рассказа «Велотренажёр» за один доллар.

Как пишет LA Times, сценарий к будущей картине написали Альфи Эванс и Кёрис Клифф. Им по 16 и 14 лет соотвественно. Ожидается, что над проектом поработают около тридцати студентов киноакадемии.

Мы написали письмо его секретарю Маргарет, и она ответила нам буквально через сутки. Мы сказали, что наши ученики делают это не ради выгоды, и она прислала нам контракт, подписанный самим Кингом. Преподаватель Blaenau Gwent Film Academy Кевин Филлипс

Это не первый такой случай. Около 40 лет назад писатель начал проект под названием King’s Dollar Babies, который позволяет начинающим деятелям кино получать права на экранизации его рассказов за смешные деньги.

Благодаря этой инициативе Фрэнк Дарабонт в 1983 году снял по рассказу Кинга короткометражный фильм «Женщина в комнате». Именно Дарабонт позже экранизировал «Побег из Шоушенка», «Зелёную милю» и «Мглу».