Студия Harebrained Schemes — создатели серии компьютерных ролевых игр Shadowrun — опубликовали новый трейлер пошаговой тактической стратегии BattleTech и объявили, что игра выйдет уже в апреле. У игры появилась страница в сервисе Steam, где её можно предзаказать за 725 рублей.

Над BattleTech разработчики трудились несколько лет — в 2015 году Harebrained Schemes запустили проект по сбору средств на Kickstarter, где собрали 2,7 млн долларов. Игру планировали выпустить ещё в 2017 году, но студия перенесла дату выхода, потому что хотела устранить недочёты и удовлетворить пожелания фанатов.

За предзаказ игроки получат особый скин для меха Shadowhawk ‘Mech и эксклюзивные обои на рабочий стол.

BattleTech обещает быть серьёзным варгеймом с пошаговыми боями и обилием тактических нюансов. Игроки возьмут под контроль отряд наёмников и примут участие в конфликте великих домов Внутренней Сферы.

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