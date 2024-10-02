Свен Винке «объявил», что новая игра Larian выйдет только в 2029 году. Не надо так шутить...

Так и знал, что вы зацепитесь за это. Это была просто шутка. Я не знаю, когда мы выпустим игру. Когда она будет готова, <тогда и выпустим. Мы делаем большие игры, и на их создание нужно время. Поэтому не ждите от нас конкретной даты.