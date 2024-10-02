Свен Винке «объявил», что новая игра Larian выйдет только в 2029 году. Не надо так шутить...

Глава Larian Studios Свен Винке в рамках церемонии SEA Game Awards 2024 пошутил, что следующая игра компании выйдет только в 2029 году.
Но в разговоре с IGN сразу после своего выступления он на всякий случай уточнил, что это был не анонс вовсе.
На самом деле Винке понятия не имеет, когда состоится релиз новой игры Larian.
Так и знал, что вы зацепитесь за это. Это была просто шутка. Я не знаю, когда мы выпустим игру. Когда она будет готова, <тогда и выпустим. Мы делаем большие игры, и на их создание нужно время. Поэтому не ждите от нас конкретной даты.
Прямо сейчас Larian разрабатывает сразу два проекта по собственным франшизам. Однако студия пока не делилась подробностями о них.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.