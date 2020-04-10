Тайка Вайтити провел в инстаграме прямую трансляцию, в рамках которой поделился некоторыми деталями о «Торе: Любовь и гром».

Например, фильм будет еще более зрелищным, чем «Тор: Рагнарек».

У нас уже готов сценарий. В нем так много замечательных моментов, не могу дождаться, чтобы начать съемки. Он просто потрясающий. На его фоне «Рагнарек» кажется очень заурядным фильмом.

В кинокомиксе снова появится Корг (каменный товарищ Тора), на этот раз режиссер хочет рассказать о его прошлом.

Также он показал несколько новых концепт-артов Мика из «Рагнарека». Как оказалось, это девушка.

Что касается Локи, то Вайтити не говорит, покажут ли нам его в картине. Однако ранее не раз ходили слухи о том, что сольный сериал про Бога обмана связан с «Любовью и громом».

И да, в новом фильме Тор снова будет в форме.

Выход «Тора: Любовь и гром» запланирован на 18 февраля 2022 года.