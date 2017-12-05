Квентин Тарантино вызвался стать режиссёром нового фильма по вселенной «Звёздный путь». Нет, это не шутка!

Источники портала Deadline сообщают, что Тарантино встретился с продюсером франшизы Джей Джей Абрамсом и поделился своими идеями о новом фильме. Абрамсу они понравились, и вместе они присоединятся к команде сценаристов, которые будут над ним работать. Если всё сложится удачно, Тарантино может режиссёром нового «Звёздного пути»!

Однако произойдёт это ещё не скоро. Сейчас Тарантино занят личным проектом, который «подхватила» киностудия Sony Pictures. У фильма уже есть дата премьеры — 9 августа 2019 года. Это значит, что до этого времени заняться другой картиной у Тарантино просто не выйдет. Зато за это время он может написать подходящий сценарий.

В 2015 году режиссёр уже признавался в любви к этой фантастической вселенной. Он говорил, что старые серии были ограничены бюджетом и восьмидневными съёмками, но при этом создатели сериала проделывали невероятную работу. По его словам, некоторые эпизоды можно было превратить в 90-минутные полнометражные фильмы.

Для Тарантино такая работа станет настоящим испытанием. Он никогда не снимал научную фантастику. Он никогда не занимался фильмами по франшизам. Он, как правило, сам пишет сценарии своих фильмов, и работа с «комнатой сценаристов» для него в новинку. Если режиссёр примется за «Звёздный путь», этот фильм станет его десятой работой, — а Квентин много раз говорил, что хочет снять всего десять фильмом за карьеру. Хорошая ли идея так завершать творческий путь?

Эта новость — бальзам на душу студии Paramount, снимающей «Звёздные пути». Дело в том, что Disney пригласили Джей Джей Абрамса снимать IX эпизод «Звёздных войн», и это не обрадовало Paramount — они хотели вернуть его в Star Trek. Третий фильм перезапущенной вселенной, «Стартрек: Бесконечность», снятый Джастином Лином, хоть и был выдержан в том же стиле, что два фильма Абрамса, но в прокате собрал меньше их, и студия хотела бы, чтобы Джей Джей вернулся в режиссёрское кресло. Однако теперь у них может оказаться куда более именитый режиссёр!