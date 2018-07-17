Как сообщает Deadline, 22-летний американский актёр, уже успевший сняться в «Интерстелларе» и «Леди Бёрд», а также номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Зови меня своим именем», находится на финальной стадии переговоров по участию в съёмках «Дюны» от Дени Вильнёва («Убийца», «Бегущий по лезвию 2049») и компании Legendary. Шаламе готов исполнить главную роль Пола Атрейдеса, которую в ленте 1984 года от Дэвина Линча исполнил Кайл Маклахлен.
Напомним, лента творца «Твин Пикса», основанная на знаменитой научно-фантастической книге Фрэнка Герберта, имела много расхождений с оригиналом и с треском провалилась в прокате. Позднее фильм несколько раз монтировали заново с добавлением новых сцен. А в 2000 году канал SciFi показал мини-сериал по «Дюне», который был ближе к книге, но из-за недостатка бюджета проигрывал в визуальном плане.
Ну а сам Дени Вильнёв в качестве постановщика новой «Дюны» был выбран Legendary ещё в конце 2016 года. Начало съёмок может начаться уже в начале следующего года.
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