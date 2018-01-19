Постановщик Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») недавно дал небольшое интервью порталу Fandom, где поделился подробностями о «Дюне», которую собирается снимать в ближайшее время. Режиссёр рассказал, что для него этот фильм станет «„Звёздными войнами“, которых он прежде не видел».

Многие идеи «Звёздных войн» были позаимствованы из «Дюны», так что для меня это будет довольно трудной задачей. Моя цель — снять «Звёздные войны» такими, какими я их прежде не видел. По сути, это будут такие «Звёздные войны» для взрослых. Посмотрим. Дени Вильнёв

Ещё журналисты спросили постановщика, планирует ли он познакомиться ближе с так и не снятым легендарным фильмом Ходоровски «Дюна»? Будет ли Вильнёв вдохновляться работами художников и описанием сюжета?

Нет. Потому что Ходоровски — режиссёр со своим невероятно уникальным видением. У него потрясающее, выдающееся видение. Я же совершенно иной человек, для меня это будет чересчур самонадеянно. Я уже очень долгое время хочу с ним встретиться и поговорить. Мне кажется, он фантастический постановщик, и я бы с удовольствием посмотрел его «Дюну». Думаю, это был бы самый необыкновенный его фильм. Но совпадает ли его видение с моим? Совершенно нет. Я имею ввиду, потому что его взгляд чрезвычайно уникален. Дени Вильнёв

Напомним, в декабре 2016 года студия Legendary предложила Дени Вильнёву экранизировать «Дюну». Весь год постановщик занимался производством «Бегущего по лезвию 2049», а сейчас пока взял небольшой перерыв. Неизвестно, какой фильм он будет снимать следующим — «Дюну» или «Клеопатру», которая также у него в планах.

В 1984 году Дэвид Линч уже экранизировал «Дюну» с Кайлом Маклалхеном в главной роли. Лента имела много расхождений с книгой и с треском провалилась в прокате. Позднее фильм несколько раз монтировали заново с добавлением новых сцен, что позволило фильму найти своих поклонников.

В 2000 году канал SciFi показал мини-сериал по «Дюне», который был ближе к книге, но из-за недостатка бюджета проигрывал в визуальном плане.