Тодд Филлипс: не стоит ждать триквела «Джокера»

Режиссер Тодд Филлипс в одном из интервью рассказал, что авторы не планируют делать триквел «Джокера».

По словам постановщика, ему было весело работать над двумя частями, но добавить к этой истории больше нечего.

Было весело копаться в этой песочнице на протяжении двух фильмов, но мы сказали все, что хотели сказать в этом мире.

Филлипс отметил, что команда изначально не была уверена даже в успехе первого фильма. Поэтому в сиквеле им нужно было превзойти себя. Так и родилась идея с мюзиклом. Они хотели создать ощущение, что ленту сняли сумасшедшие.

Были дни на съемочной площадке, когда мы оглядывались и думали: «Охренеть! Что мы натворили?»

Тодд намеренно отказался от заложенной в комиксах идеи метаморфозы Артура в заклятого врага Бэтмена.

Мы не хотели, чтобы он превратился в Клоуна-принца преступного мира или главу преступного синдиката.

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября.

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