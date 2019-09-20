Группа учёных из Новой Зеландии рассказала о новом недавно открытом виде маленькой травяной блохи — и назвали её не абы как, а в честь Фродо Бэггинса.

Всё просто. Научное название — Psylla Frodobaggins — исследователи дали блохе из-за небольших размеров, а также потому, что она обитает на Южном острове Новой Зеландии. Там же Питер Джексон снимал «Властелина Колец» и «Хоббита».

Блоху обнаружили Франческо Мартони (Francesco Martoni) и Карен Армстронг (Karen Armstrong), которые исследовали насекомых семейства травяных блох для докторской работы Мартони в новозеландском Исследовательском центре биозащиты (Bio-Protection Research Centre).

The Guardian подчёркивает, что это не первый раз, когда местные учёные называют новые виды насекомых в честь персонажей Толкина. В 2013 году исследователи обнаружили новый вид ос — маленьких, коротких и толстых. Назвали их, разумеется, в честь Бильбо, Фродо, Мерри, Пиппина и Сэма.