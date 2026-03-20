Третий сезон хоррор-антологии «Террор» выйдет в мае

Андрей Квасков
20 марта 13:09
541
1 минута на чтение
Телеканал AMC объявил дату выхода третьего сезона хоррора «Террор». Шоу вернется уже 7 мая.

«Террор» задумывался как антология, где каждый сезон рассказывает отдельную историю на стыке реальных событий и сверхъестественного ужаса. Первый сезон был основан на одноименном романе Дэна Симмонса.

Второй, под названием Infamy, перенёс действие в США времён Второй мировой войны и сосредоточился на японских лагерях интернирования и фольклорных ужасах.

В основу третьего ляжет книга Виктора Лаваля («Подменыш») под названием «Дьявол в серебре». Сюжет расскажет о парне по имени Пеппер, который из-за стечения обстоятельств и вспыльчивого характера оказывается принудительно помещён в таинственную психиатрическую больницу.

Исполнительным продюсером продолжения выступает Ридли Скотт.

Сериал «Террор»: ледяной ужас без шапок

Дмитрий Шепелёв

07.05.2018

61103

Экранизация отличной книги Дэна Симмонса отдаёт должное оригиналу. Но уж очень со многими ляпами нужно смириться. Например, с нарисованными задниками и тем, что полярники не носят шапки.

