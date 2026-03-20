Третий сезон хоррор-антологии «Террор» выйдет в мае

Телеканал AMC объявил дату выхода третьего сезона хоррора «Террор». Шоу вернется уже 7 мая.
«Террор» задумывался как антология, где каждый сезон рассказывает отдельную историю на стыке реальных событий и сверхъестественного ужаса. Первый сезон был основан на одноименном романе Дэна Симмонса.
Второй, под названием Infamy, перенёс действие в США времён Второй мировой войны и сосредоточился на японских лагерях интернирования и фольклорных ужасах.
В основу третьего ляжет книга Виктора Лаваля («Подменыш») под названием «Дьявол в серебре». Сюжет расскажет о парне по имени Пеппер, который из-за стечения обстоятельств и вспыльчивого характера оказывается принудительно помещён в таинственную психиатрическую больницу.
Исполнительным продюсером продолжения выступает Ридли Скотт.