Трой Бейкер хочет разрабатывать игры. Но его кумир посоветовал не делать этого

Трой Бейкер, который озвучил Букера в BioShock Infinite, Джоэла в The Last of Us и многих других героев, в одном из интервью рассказал , что хотел бы заняться разработкой собственных игр.

В качестве примера он привел своего коллегу по цеху — Абубакара Салима, озвучившего Байека в Assassin's Creed Origins. Тот основал студию Surgent в 2019 году, которая выпустила метроидванию Tales of Kenzera: Zau и хоррор Dead Take .

Также его вдохновляют именитые геймдизайнеры вроде Кена Левина, Хидео Кодзимы, Нила Дракманна, Тодда Говарда и ныне покойного Винса Зампеллы.

Сейчас актер обсуждает идеи для проекта с разными людьми и не хочет торопиться, чтобы все сделать правильно и качественно

Абубакар Салим порекомендовал Трою не делать это. По его словам, на данный момент игровая индустрия — безжалостное место. Однако сам

Напомним, в 2024 году, вскоре после релиза T ales of Kenzera: Zau, в студии Surgent прошла волна увольнений.

