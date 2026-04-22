Трой Бейкер хочет разрабатывать игры. Но его кумир посоветовал не делать этого

Трой Бейкер, который озвучил Букера в BioShock Infinite, Джоэла в The Last of Us и многих других героев, в одном из интервью рассказал, что хотел бы заняться разработкой собственных игр.
В качестве примера он привел своего коллегу по цеху — Абубакара Салима, озвучившего Байека в Assassin's Creed Origins. Тот основал студию Surgent в 2019 году, которая выпустила метроидванию Tales of Kenzera: Zau и хоррор Dead Take.
Также его вдохновляют именитые геймдизайнеры вроде Кена Левина, Хидео Кодзимы, Нила Дракманна, Тодда Говарда и ныне покойного Винса Зампеллы.
Сейчас актер обсуждает идеи для проекта с разными людьми и не хочет торопиться, чтобы все сделать правильно и качественно
Однако сам Абубакар Салим порекомендовал Трою не делать это. По его словам, на данный момент игровая индустрия — безжалостное место.
Напомним, в 2024 году, вскоре после релиза Tales of Kenzera: Zau, в студии Surgent прошла волна увольнений.
