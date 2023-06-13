В Анси показали первые кадры аниме «Властелина колец: Война рохиррим». Что говорят зрители?

Сегодня в рамках фестиваля анимации в Анси показали отрывки из грядущего аниме по «Властелину колец» с подзаголовком «Война рохиррим».

Аккредитованная публика отметила, что представленные кадры выглядят потрясающе и напоминают фильмы Питера Джексона.

Рафаэль Мотамайор, Slash Film:

«Война рохиррим» по «Властелину колец» уже заняла первое место среди моих самых ожидаемых фильмов 2024 года. Очень короткие и незаконченные кадры, показанные в Анси, выглядят фантастически. Картина 100% соответствует оригинальной трилогии, но при этом похоже на аниме. Не могу дождаться.

CloneWeb:

Я вытираю слезы, убираю заметки и говорю вам: «Война рохиррим» в очень хороших руках.

Miguel:

Нам показали две сцены (одна из них незаконченная вступительная). И продюсеры отметили важность попытки объединить мир фильмов «Властелина колец» с миром аниме. И получилось действительно интересное сочетание. Чем-то напомнило «Кастлванию».

Matteo — Chaîne du Geek:

Я видел первые кадры «Властелина колец: Война рохиррим». Честно говоря, я надеялся на что-то другое, НО в них действительно можно увидеть стиль фильмов Питера Джексона. И это сочетание с аниме кажется удачным.

Напомним, действие аниме развернется за 183 года до трилогии «Властелин колец», когда на Рохан нападают дунландцы.

Режиссером выступает Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки».

Премьера состоится 12 апреля 2024 года.