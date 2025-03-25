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В конце марта в Москве пройдет анимационный фестиваль «Мультфильмы о будущем»

Дмитрий Кинский
25 марта 16:22
74
1 минута на чтение
С 28 по 30 марта в московском музее «Атом» пройдет международный анимационный фестиваль «Мультфильмы о будущем», где будут показывать мультфильмы о будущем, новых технологиях и научных открытиях.
Гости смогут посмотреть самые разные проекты: «Навсикаю из долины ветров» Хаяо Миядзаки, «Тетушку Хильду» от французской студии Folimage, испано-французский мультфильм «Мечты робота», экранизации книг советского фантаста Кира Булычева и разные отечественные сериалы.
Также посетителей ждут лекции от известных ученых, дискуссии про ИИ, VR-кинотеатр, музыка Александра Зацепина к мультфильму «Тайна третьей планеты» в исполнении оркестра Геннадия Гладкова и концерт современной электронной музыки от культового нарративного подкаста «Модель для сборки».
В преддверии фестиваля организаторы запустили всероссийский конкурс иллюстрации и анимации на тему будущего, работы для которого представят в рамках грядущего мероприятия.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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